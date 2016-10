Disney XD 19:30 bis 19:50 Trickserie Coop gegen Kat Kung Fu-Coop / April, April! CDN 2008 Stereo 16:9 Merken Nachdem Millie Coop vor seinen Mitschülern mit ihren Karatekünsten bloßstellt, ist Coop fest entschlossen, auch Karateunterricht zu nehmen. Als er herausfindet, dass es Kat war, der Millie geholfen hat, bringt Coop Dennis dazu, ihm originelle Karatetricks beizubringen, um Kat zu besiegen... Es ist der 1. April und Coop genießt es, allen Streiche zu spielen, inklusive Kat. Aber Kat rächt sich an Coop, indem er den Einwohnern von Bootsville in Coops Namen einen Streich spielt, über den sie sich nicht grade amüsieren. Nachdem Millie Coop vor seinen Mitschülern mit ihren Karatekünsten bloßstellt, ist Coop fest entschossen, auch Karateunterricht zu nehmen. Als er herausfindet, dass es Kat war, der Millie geholfen hat, bringt Coop Dennis dazu, ihm originelle Karatetricks beizubringen, um Kat zu besiegen... Es ist der 1. April und Coop genießt es, allen Streiche zu spielen, inklusive Kat. Aber Kat rächt sich an Coop, indem er den Einwohnern von Bootsville in Coops Namen einen Streich spielt, über den sie sich nicht grade amüsieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe Altersempfehlung: ab 6