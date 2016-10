Disney XD 13:20 bis 13:40 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Folge: 43 Rache ist süß USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Bree fällt ständig auf die Streiche von Adam und Chase herein. In ihrer Verzweiflung nimmt sie die Hilfe von Davenport und Tasha an, um sich zu revanchieren. Währenddessen schämt sich Leo für seine Oma, die gerade bei ihnen zu Besuch ist, denn diese macht keinen Hehl daraus, dass sie Leos neue Freundin Janelle nicht ausstehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kelli Berglund (Bree Davenport) Spencer Boldman (Adam Davenport) Telma Hopkins (Grandma Rose) Angel Parker (Tasha Davenport) Madison Pettis (Janelle) Billy Unger (Chase Davenport) Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Originaltitel: Lab Rats Regie: Victor Gonzales, Guy Distad, Sean McNamara Drehbuch: Ken Blankstein Kamera: Michael Franks Musik: Bert Selen