13th Street 03:35 bis 05:05 Actionfilm Assassin's Bullet - Im Visier der Macht USA 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Robert Diggs (Christian Slater) gehörte einst zu den besten Agenten des FBI. Nach dem Tod seiner Frau hatte er den Dienst quittiert und arbeitet seither als Kulturattaché in Sofia. Als allerdings eine Reihe von Topterroristen auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, bittet US-Botschafter Ashdown (Donald Sutherland) Diggs, in den Dienst zurückzukehren und die Mordserie aufzuklären. Diggs findet schon bald heraus, dass eine obskure Untergrundorganisation hinter den Morden zu stecken scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Slater (Robert Diggs) Donald Sutherland (Botschafter Ashdown) Elika Portnoy (Vicky) Timothy Spall (Dr. Kahn) Mariana Stanisheva (Zoey) Ivaylo Geraskov (Aleks) Marian Valev (Spasov) Originaltitel: Assassin's Bullet Regie: Isaac Florentine Drehbuch: Nancy L. Babine, Hans Feuersinger Kamera: Ross W. Clarkson Musik: Simon Stevens Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 405 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 200 Min. Whores' Glory

Dokumentation

ARTE 01:20 bis 04:05

Seit 145 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 135 Min.