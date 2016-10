13th Street 15:25 bis 16:15 Krimiserie Law & Order Kriegshelden USA 2001 Stereo 16:9 Merken Ein unbekannter Toter gibt Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) Rätsel auf. Ihre Nachforschungen ergeben, dass das Opfer einsam und verarmt in Queens gelebt hat. Das Mordmotiv muss also in der Vergangenheit des Mannes liegen. Die Detectives finden heraus, dass dieser während des Vietnamkriegs gedient hat und wegen seiner Leistungen mit einem Orden ausgezeichnet wurde. Offensichtlich war der vermeintlich tapfere Einsatz im Dschungel jedoch ein regelrechtes Massaker an der einheimischen Bevölkerung. McCoy (Sam Waterston) sucht nach denjenigen, die diese Tat vertuschen wollen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Jack Willis (Stanley Fletcher) Charles Brown (Stephen Morehouse) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Martha Mitchell Drehbuch: Richard Sweren, Sean Jablonski Kamera: John Beymer Musik: Mike Post