13th Street 11:25 bis 12:10 Krimiserie Criminal Minds Original und Kopie USA 2013 Stereo 16:9 Merken Als mehrere Leichen in Philadelphia gefunden werden, glauben die Profiler dem "Nachahmer" einen Schritt näher gekommen zu sein. Doch die Tatsache, dass es sich bei den Opfern allesamt um Krankenschwestern handelt, erinnert Rossi (Joe Mantegna) an einen ungeklärten Fall. 15 Jahre zuvor trieb ein Serienkiller in Pittsburg sein Unwesen. Dem Verdächtigen konnte die Tat nicht nachgewiesen werden, hinterließ den Mann aber mit einem ruinierten Ruf. Sinnt dieser nun als der "Nachahmer" nach Rache? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Hardy Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon

