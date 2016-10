13th Street 05:00 bis 05:45 Krimiserie Criminal Minds Angebot und Nachfrage USA 2011 Stereo 16:9 Merken Während Hotch (Thomas Gibson) personelle Umbrüche in der BAU ankündigt, geht das Team einem Autounfall nach. Im Kofferraum eines verunglückten Wagens werden die Leichen zweier Studenten gefunden. Beide gelten unterschiedlich lange als vermisst und kommen aus verschiedenen Teilen des Landes. Die einzige Verbindung sind die Verletzungen der beiden, was die BAU auf die Spur eines Menschenhändler-Rings bringt - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Rachel Nichols (Ashley Seaver) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Amy Price-Francis (Andi Swan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Charles S. Carroll Drehbuch: Kimberly A. Harrison, Erica Messer Kamera: Greg St. Johns Musik: Scott Gordon, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16

