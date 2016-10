Syfy 01:15 bis 02:00 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Der Sarkophag USA 1998 Stereo 16:9 Merken Als Jack (Richard Dean Anderson) und sein Team einen unbekannten Planeten erforschen, und Daniel Prinzessin Shyla (Heather Hanson) das Leben rettet, werden sie von den Goa'uld gefangen genommen und müssen in den Naquadah-Mienen arbeiten. Als Daniel (Michael Shanks) bei einem Fluchtversuch verletzt wird, findet ihn Shyla und pflegt ihn gesund. Im Palast ihres Vaters versucht er über die Freilassung seiner Kollegen zu verhandeln. Shyla verliebt sich in Daniel und möchte ihn als Mann an ihrer Seite. Um ihr Ziel zu verwirklichen, setzt sie ihre übernatürlichen Kräfte ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Don S. Davis (General Hammond) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Teryl Rothery (Dr. Janet Fraiser) George Touliatos (Pyrus) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: David Warry-Smith Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12