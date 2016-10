Syfy 20:15 bis 22:00 Trickfilm Final Fantasy: Die Mächte in dir USA, J 2001 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 2065 beherrschen Phantome genannte Aliens die nahezu vollständig verwüstete Erde. Nur einigen Großstädten ist es gelungen, sich unter riesigen Energiefeldern vor den Invasoren zu schützen. Nachdem der Wissenschaftler Dr. Sid (Donald Sutherland) herausgefunden hat, wie die Phantome bekämpft und besiegt werden können, macht es sich seine junge Mitarbeiterin Dr. Aki Ross (Ming-Na Wen) zur Aufgabe, die Besatzer zu vernichten. Um den finalen Gegenschlag ausführen zu können, muss sie allerdings in den Besitz von acht sogenannten Spirits kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Final Fantasy: The Spirits Within Regie: Hironobu Sakaguchi, Motonori Sakakibara Drehbuch: Al Reinert, Jeff Vintar Kamera: Motonori Sakakibara Musik: Elliot Goldenthal Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 277 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 82 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 77 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 72 Min.