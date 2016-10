Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Freies Schussfeld USA 1999 Stereo 16:9 Merken Lt. Hector Ilario (Art Chudabala) wurde in seinem Quartier ermordet. Die Tatwaffe ist ein Projektilgewehr, das aus kürzester Entfernung abgefeuert wurde. Während seine Kameraden noch um ihn trauern, gibt es bereits den nächsten Todesfall. Das Opfer ist Lt. Vanderwick. Ein Motiv ist auch hier nicht zu erkennen. Sisko (Avery Brooks) erteilt daraufhin Ezri Dax (Nicole de Boer) den Auftrag, die Mordserie aufzuklären. Obwohl sie große Angst vor ihm hat, bittet Ezri den Mörder Joran (Leigh McCloskey) um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leigh McCloskey (Joran) Nicole de Boer (Lt. Ezri Dax) Michael Dorn (Worf) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Colm Meaney (Chief O'Brien) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Tony Dow Drehbuch: Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Musik: Gregory Darryl Smith Altersempfehlung: ab 12