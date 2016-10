Syfy 09:20 bis 10:50 SciFi-Film Age of Dinosaurs - Terror in L.A. USA 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Unter der Leitung von Justin (Ronny Cox) gelingt es einer Biotech-Firma in Los Angeles lebendige Dinosaurier zu klonen. Es kommt wie es kommen muss: Die Uhrzeitmonster brechen aus ihrem Gefängnis aus und versetzen L.A. in Angst und Schrecken. Der ehemalige Feuerwehrmann Gabe Jacobs (Treat Williams) stellt sich den Ungeheuern in den Weg, um das Leben seiner Tochter Jade (Jillian Rose Reed) zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Treat Williams (Gabe Jacobs) Ronny Cox (Justin) Jillian Rose Reed (Jade Jacobs) Joshua Michael Allen (Craig Carson) Max Aria (Leo Karst) Johannes Goetz (Hans) Julia Paul (Leanna) Originaltitel: Age of Dinosaurs Regie: Joseph J. Lawson Drehbuch: Hank Woon Kamera: Richard Vialet Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16

