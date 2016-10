Syfy 07:30 bis 08:25 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 4 Implosion in der Spirale USA 1966 Stereo 16:9 Merken Die Enterprise-Crew soll eine Gruppe Wissenschaftler von dem sterbenden Planeten Psi 2000 retten. Mr. Spock und Joe Tormolen beamen auf den Planeten, doch sie finden nur noch die Leichen der Forscher vor. Kurz nach ihrer Rückkehr auf das Schiff bricht eine mysteriöse Krankheit an Bord aus. Auch Spock wird davon befallen und verhält sich ausgesprochen aggressiv. Dr. McCoy vermutet, dass es sich um ein unbekanntes Virus handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) George Takei (Sulu) Nichelle Nichols (Uhura) Bruce Hyde (Lieutenant Kevin Reilly) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Marc Daniels Drehbuch: John D. F. Black Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 6

