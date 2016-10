Die Föderation ist bestohlen worden. Ferengi haben einen T9 Konverter mitgehen lassen und werden von der Enterprise verfolgt. Da geraten die beiden Schiffe gemeinsam in eine prekäre Situation. Sie können ihre Maschinen nicht mehr steuern. Irgendetwas hat sie in der Gewalt. Nur wer oder was ist das? Und was will er oder es von ihnen? In Google-Kalender eintragen