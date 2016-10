History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Überleben im Schnee USA, CDN 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Sturm bringt einen rekordverdächtigen Schneefall auf die winterlichen Straßen. Die Polar-Fahrer Darrell und Todd versuchen sich durchzukämpfen, während der Rest des Teams in der Wildnis gestrandet ist und dort ums Überleben kämpft. Doch Hilfe ist nicht in Sicht und langsam schwindet auch die Hoffnung. Unterdessen geht der Wettstreit zwischen VP Express und Polar Industries weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Kohaykewych (Himself - Owner: Polar Industries) Hugh Rowland (Himself - Co-Owner: VP Express) Alex Debogorski (Himself - Ice Road Trucker: VP Express) Lisa Kelly (Herself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Todd Dewey (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Art Burke (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Darrell Ward (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Originaltitel: Ice Road Truckers Musik: Bruce Hanifan Altersempfehlung: ab 12

