History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Raubtiere USA 2012 Stereo 16:9 Merken In Montana muss Rich sein Zuhause gegen einen Berglöwen verteidigen, der in sein Territorium eingedrungen ist. In New Mexico versucht Kyles Sohn Ben noch einmal, ein Fohlen einzureiten. In den Revelation Mountains droht ein gieriger Marder, Martys Saison zu ruinieren, während in North Carolina Eustace seinen holzbetriebenen Truck auf die Probe stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle Bell (Himself) Eustace Conway (Himself - Mountain Man) Rich Lewis (Himself - Mountain Man) Marty Meierotto (Himself - Mountain Man) Tom Oar (Himself - Mountain Man) D.B. Sweeney (Himself - Narrator) Charlie Tucker (Himself - Mountain Man) Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12

