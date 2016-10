History 05:05 bis 05:50 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Ohne Boot nix los USA 2014 Stereo 16:9 Merken Shelby muss immer noch ohne sein Jet-Boot auskommen, aber glücklicherweise hat er seinen Assistenten Davi und ein Ersatzboot. In Alaska kämpft die Papac-Crew darum, weiterhin die Rangliste anzuführen, beginnt aber heute, ihr schwierigstes Gelände zu bearbeiten. In Kanada kehrt Kellie nach einem Unfall zur Arbeit zurück und alle packen gemeinsam an. Die Chapmans haben die Dreadknots beim Kampf um die Führung überholt und bauen ihren Vorsprung aus. In Wyoming fängt David Zitterkopf früh mit der Arbeit an, aber der Regen lässt die Produktion im Matsch versinken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12

