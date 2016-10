9 Oscars® 2 European Film Awards 2 Golden Globes Der ungarische Graf Almasy wird von den Nazis über der Wüste abgeschossen. Bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und an Amnesie leidend wird er von der französischen Rotkreuzschwester Hana gegen Kriegsende in einer toskanischen Klosterruine gepflegt. Allmählich erinnert er sich an seine tragische Liebesaffäre mit der verheirateten Engländerin Katherine, die mit ihrem Mann an der selben geographischen Expedition wie Almasy teilnahm. Die epische Verfilmung von Michael Ondaatjes preisgekröntem Roman wurde von Regisseur und Drehbuchautor Anthony Minghella kongenial in einen Film umgesetzt, der durch seine poetische Bildsprache, seine dichte Atmosphäre und durch seine Sinnlichkeit besticht. Der mit Kristin Scott-Thomas, Ralph Fiennes und Juliette Binoche hochkarätig besetzte Film gewann zurecht neun Oscars®, darunter in allen fünf Hauptkategorien. "'Der englische Patient' ist der Glücksfall einer Literaturverfilmung [...]. Seit 'Casablanca', so glaubt man sich zu erinnern, ist ein derartig aufwühlender Liebesfilm nicht mehr zu sehen gewesen." Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung In Google-Kalender eintragen