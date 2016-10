Kinowelt 18:25 bis 20:15 Drama Leaving Las Vegas USA 1995 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Oscar® 1 Golden Globe Der Alkoholiker Ben hat alles verloren. Seinen Job als Drehbuchautor in Hollywood, seine Familie und Freunde. In seiner Verzweiflung bricht er auf nach Las Vegas, um dort mit dem restlichen Geld seinem gescheiterten Leben ein Ende zu setzen. Dort trifft Ben auf die Prostituierte Sera, die er für eine ganze Nacht bezahlt, um mit ihr zu reden. Diese Stunden voller Geborgenheit und gegenseitigem Verständnis bringen Ben dazu, ein neues Leben mit Sera zu beginnen. Ben nimmt ihr das Versprechen ab, ihn mit allen Mitteln von seinen Selbstmordabsichten abzuhalten. Doch die Beziehung leidet zunehmend unter der verbitterten Melancholie des Alkoholikers, sodass die Vergangenheit die beiden erbarmungslos einholt und Sera wieder in die Hände ihres gewalttätigen Zuhälters Yuri gerät. Als die Situation eskaliert, verschwindet Ben und beugt sich der Wehrlosigkeit gegenüber seines erbärmlichen Lebens. "Wenn der Film dazu noch die Liebe zum Thema hat, kann kleines Kino großes werden. Es bewegt, stimuliert, beunruhigt und bohrt sich tief in die Seele." (Quelle: Weser Kurier) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Ben Sanderson) Elisabeth Shue (Sera) Julian Sands (Yuri) Richard Lewis (Peter) Steven Weber (Marc Nussbaum) Kim Adams (Sheila) Emily Procter (Debbie) Originaltitel: Leaving Las Vegas Regie: Mike Figgis Drehbuch: Mike Figgis Kamera: Declan Quinn Musik: Mike Figgis Altersempfehlung: ab 16