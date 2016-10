Kinowelt 12:25 bis 14:50 Krimi Auf offener Straße F 1992 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Polizist in einer Pariser Anti-Drogeneinheit lebt der idealistischer Mittdreißiger Lucien "Lulu" Marguet als hartgesottener Drogenfahnder seine Berufung aus. Sein Privatleben steht am Rande der Katastrophe, und seine Vorgesetzten verdonnern ihn des Öfteren zu einer Zwangspause. Das Team unterschiedlich motivierter und fähiger Kollegen kämpft gegen die ständig wachsende Drogenkriminalität, eine oftmals schwerfällige Bürokratie und nicht zuletzt gegen die eigenen Frustrationen, die in Gleichgültigkeit, Aggressivität und Konkurrenzdenken ihren Ausdruck finden. "Bertrand Taverniers in dokumentarischem Stil gehaltener Thriller verzichtet auf einen politischen Kommentar. Bei seinem Erscheinen sorgte der Film aufgrund seiner schonungslos realistischen und daher auch gewalthaltigen Darstellung für hitzige Kontroversen." (Quelle: Cinema.de) "Ein brillant inszenierter Film über die alltägliche Arbeit einiger Polizisten, der auf konventionelle Spannungsbögen verzichtet und dem Rhythmus kurzfristiger Erfolge und Enttäuschungen folgt. Von wenigen Ruhepunkten abgesehen rasant geschnitten, in der Kameraführung stets hautnah, ist der Film durchgehend spannend, obwohl er auf genreübliche Action und Gewalt weitgehend verzichtet." (Quelle: Lexikon des internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Didier Bezace ("Lulu", Lucien Marguet) Jean-Paul Comart ("Dodo", Dominique Cantoni) Charlotte Kady (Marie) Jean-Roger Milo (Manuel) Nils Tavernier (Vincent) Philippe Torreton (Antoine) Lara Guirao (Cécile) Originaltitel: L.627 Regie: Bertrand Tavernier Drehbuch: Michel Alexandre, Bertrand Tavernier Kamera: Alain Choquart Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 12