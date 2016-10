Kinowelt 10:55 bis 12:25 Filme Sixty Six F, GB 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken England im Jahr 1966: Die Welt fiebert dem Finalspiel der Fussball WM entgegen - der 12-jährige Bernie Reubens hingegen seiner Bar Mitzwa. Und dass diese zwei Ereignisse ausgerechnet an ein und demselben Tag stattfinden sollen, ist erst der Anfang einer Kette von katastrophalen Zwischenfällen, die Bernies großen Tag zu ruinieren drohen. Dabei ist es so wichtig für ihn, dass seine Bar Mitzwa ein Erfolg wird, damit seine Familie ihm endlich einmal Beachtung schenkt. Deshalb lässt Bernie Nichts unversucht, um das Unheil abzuwenden und zu retten, was noch zu retten ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helena Bonham Carter (Esther Reubens) Eddie Marsan (Manny Reubens) Gregg Sulkin (Bernie Reubens) Stephen Rea (Dr. Barrie) Ben Newton (Alvie Reubens) Peter Serafinowicz (Onkel Jimmy) Stephen Grief (Onkel Henry) Originaltitel: Sixty Six Regie: Paul Weiland Drehbuch: Peter Straughan, Bridget O'Connor Kamera: Daniel Landin Musik: Joby Talbot Altersempfehlung: ab 16

