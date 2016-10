Kinowelt 09:20 bis 10:55 Dokumentation Zidane - Ein Porträt im 21. Jahrhundert F 2006 16:9 Merken 2006 feierte in Cannes ein Film Premiere, der mit 17 Kameras während eines einzigen Fußballspiels entstanden ist. Doch im Vordergrund steht nicht das Spiel, sondern allein ein Protagonist - Zinédine Zidane. Das 90-minütige Porträt ist eine faszinierende Hommage an die Eleganz, mit der dieser außergewöhnliche Mann über den Platz tänzelte. Atemberaubend schöne Bilder und der Soundtrack von Mogwai schaffen eine einmalige, höchst persönliche Atmosphäre. Interessant ist vor allem auch das Ende des vor der WM 2006 im Bernabeu-Stadion gedrehten Films: Es nimmt "die" Szene der Weltmeisterschaft vorweg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zidane, un portrait du 21e siècle Regie: Philippe Parreno

