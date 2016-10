ATV 16:30 bis 18:20 Komödie Der unglaubliche Burt Wonderstone USA 2013 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Jugendfreunde Burt und Anton haben ihr größtes Hobby, die Zauberei, zum Beruf gemacht. Über Jahre hinweg dominieren sie Las Vegas mit ihren extravaganten Shows. Doch Burt ist im Lauf der Zeit sein Ego zu Kopf gestiegen und das Interesse an ihren Vorstellungen flaut immer mehr ab. Auf der Bühne müssen sie dem Publikum mittlerweile ihre Freundschaft vorgaukeln und machen gute Miene zum bösen Spiel. Auch der große Erfolg des skandalträchtigen Straßenmagiers Steve Gray setzt ihnen zu. Mit seinen verblüffenden Fernsehauftritten lässt er die beiden Haudegen alt aussehen. Anton hat die rettende Idee, wie sie sich zurückkämpfen können. Doch Burts überhebliche Art gefährdet das Projekt zusehends?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Carell (Burt Wonderstone) Steve Buscemi (Anton Marvelton) Olivia Wilde (Jane) Jim Carrey (Steve Gray) James Gandolfini (Doug Munny) Alan Arkin (Rance Holloway) David Copperfield (David Copperfield) Originaltitel: The Incredible Burt Wonderstone Regie: Don Scardino Drehbuch: Jonathan M. Goldstein, John Francis Daley Kamera: Matthew Clark Musik: Lyle Workman Altersempfehlung: ab 16