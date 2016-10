ATV 14:20 bis 16:30 Komödie Wild Wild West USA 1999 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Wilde Westen im Jahr 1869. Die beiden Regierungsagenten James West und Artemus Gordon sollen gemeinsam im Auftrag des Präsidenten das Verschwinden eines Top-Wissenschaftlers aufklären. Sie geraten rasch auf die Spur des teuflischen Genies Dr. Arliss Loveless. Dieser will den Forscher dazu zwingen, eine monströse und tödliche Waffe zu bauen, um die Regierung zu stürzen und die Macht an sich zu reißen. Loveless kommt seinem Ziel gefährlich nahe. Doch plötzlich bekommen die beiden Special-Agents unerwartete Hilfe von der trickreichen wie bezaubernden Rita Escobar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (James T. West) Kevin Kline (Artemus Gordon) Kenneth Branagh (Dr. Arliss Loveless) Salma Hayek (Rita Escobar) M. Emmet Walsh (Coleman) Ted Levine (General Bloodbath McGrath) Frederique van der Wal (Amazonia) Originaltitel: Wild Wild West Regie: Barry Sonnenfeld Drehbuch: S.S. Wilson, Brent Maddock, Jeffrey Price, Peter S. Seaman Kamera: Michael Ballhaus Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 12