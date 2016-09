ATV 21:50 bis 00:00 Abenteuerfilm Medicine Man - Die letzten Tage von Eden USA 1992 2016-09-28 01:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Forscher und Individualist Dr. Robert Campbell arbeitet seit Jahren in den Tiefen des Amazonas Dschungel an einem Allheilmittel gegen Krebs. Als ihm eines Tages die Biochemikerin Dr. Rae Crane zur Seite gestellt wird, hält sich seine Begeisterung in Grenzen. Die Distanz zwischen den beiden Wissenschaftern verringert sich jedoch, als Dr. Campbell seiner neuen Kollegin sein wohl gehütetes Geheimnis verrät: Er hat das Mittel bereits entdeckt, doch bislang ist es ihm noch nicht gelungen, die entscheidende Substanz zu isolieren. Die akribische Suche nach geeigneten Lösungen entpuppt sich für die beiden jedoch als Spiel gegen die Zeit. Denn ihre Forschungsstation und das umliegende Gebiet, sollen schon bald einer neuen Schnellstraße weichen. Und dies würde bedeuten, dass der einzige Ort an dem die seltene Pflanze wächst, in Kürze nicht mehr existiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Connery (Dr. Campbell) Lorraine Bracco (Dr. Crain) José Wilker (Dr. Ornega) Rodolfo De Alexandre (Tanaki) Francisco Tsiren Tsere Rereme (Jahausa) Elias Monteiro Da Silva (Palala) Edinei Maria Serrio Dos Santos (Kalana) Originaltitel: Medicine Man Regie: John McTiernan Drehbuch: Tom Schulman, Sally Robinson Kamera: Donald M. McAlpine Musik: Jerry Goldsmith