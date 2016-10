ATV 2 04:50 bis 05:30 Mysteryserie The Pretender Die unüblichen Verdächtigen USA 2000 Stereo Merken Als Jarod beim Pfandleiher eine Videokamera ersteht, findet er darin einen Film, der offensichtlich vergessen wurde. Was zunächst wie ein harmloser Ausflug von Mutter und Tochter aussieht, entpuppt sich als Dokumentation eines Verbrechens: Das Ende des Bandes zeigt einen brutalen Überfall auf die beiden Frauen. Der Pretender folgt ihren Spuren in eine Kleinstadt in Arizona und findet am Tatort die Geldbörse der Mutter Nancy Wright. Kurz darauf trifft er auf deren Mann Ted, der behauptet, noch am selben Morgen mit seiner Frau und Tochter Leigh telefoniert zu haben. Doch als Jarod herausfindet, dass Ted auf Nancy und Leigh eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hat, hegt er einen schrecklichen Verdacht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael T. Weiss (Jarod) Andrea Parker (Miss Parker) Patrick Bauchau (Dr. Sydney Green) Jon Gries (Broots) Dean Norris (Sheriff) Katie Mitchell (Nancy Wright) Erika Christensen (Leigh Wright) Originaltitel: The Pretender Regie: Steven Long Mitchell Drehbuch: Mark M. Dodson Kamera: Rodney Charters Musik: John Debney