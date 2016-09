Doktor Parnassus ist mit seinem Wandertheater in der Lage sein Publikum auf eine unglaubliche Entdeckungsreise durch das eigene Unterbewusstsein zu schicken. Dabei lässt er seine Gäste in einen magischen Spiegel blicken und so in ihre Träume und Fantasien eintauchen. Doch Parnassus verbirgt ein dunkles Geheimnis: Der tausende Jahre alte Mann verdankt seine Unsterblichkeit einem Pakt mit dem Teufel. Als Gegenleistung versprach er ihm die Seele seines ersten Kindes Valentina, sobald diese 16 Jahre alt wird. Als der Teufel anreist, um die Tochter einzufordern, bietet er Parnassus eine Wette an: Wenn er es schafft, ihm innerhalb von drei Tagen fünf Seelen zu liefern, darf Valentina bei ihrem Vater bleiben?. In Google-Kalender eintragen