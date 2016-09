ATV 2 20:15 bis 22:25 Fantasyfilm Die Schöne und das Biest F, D 2014 2016-09-29 00:45 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Frankreich, 1810: Ein wohlhabender Kaufmann verliert nach dem Untergang seiner Schiffe sein gesamtes Vermögen und muss mit seinen sechs Kindern aufs Land ziehen. Einzig seine jüngste Tochter Belle freut sich darüber. Als der Kaufmann bei einer Handelsreise in ein Unwetter gerät, kann er sich in ein scheinbar verlassenes Schloss retten. Doch da macht er den Fehler eine Rose für seine wunderschöne Tochter Belle zu stehlen. Der Besitzer des Schlosses, ein gefährliches Ungeheuer, zwingt ihn daraufhin bei ihm zu bleiben. Er darf sich jedoch von seiner Familie verabschieden. Als Belle von dem bevorstehenden Schicksal ihres Vaters erfährt, will sie ihn retten. Anstelle ihres Vaters reist sie zum Schloss. Doch schon bald erkennt sie, dass nichts so ist, wie es anfangs schien und dass sich hinter der scheinbar gefährlichen Bestie ein ehemaliger Prinz versteckt. Und so kommen sich die Schöne und das Biest allmählich näher?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Cassel (das Biest / der Prinz) Léa Seydoux (Belle) André Dussollier (Belles Vater) Eduardo Noriega (Perducas) Myriam Charleins (Astrid) Audrey Lamy (Anne) Sara Giraudeau (Clotilde) Originaltitel: La belle et la bête Regie: Christophe Gans Drehbuch: Christophe Gans, Sandra Vo-Anh Kamera: Christophe Beaucarne Musik: Pierre Adenot Altersempfehlung: ab 6