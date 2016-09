ATV 2 05:35 bis 06:20 Abenteuerserie Relic Hunter - Die Schatzjägerin Der magische Handschuh USA, F, D, CDN 2000 Stereo Merken Sydney und Nigel wollen herausfinden, ob es Sankt Gabriels Schwert wirklich gibt. Nach der Legende soll der Heilige mit seinem Schwert den Fürsten der Finsternis, Belial, besiegt haben. Der Abt des Klosters, wo Gabriels Schwert seit dem Kampf in einem Stein stecken soll, leugnet dessen Existenz. Aber der Mönch Oswin und der Kaufmann Vasy wollen Syd und Nigel helfen. So finden sie schließlich Gabriels Grab und seinen magischen Handschuh, mit dem man laut Legende das Schwert aus dem Stein ziehen kann. Als es Oswin tatsächlich gelingt, das Schwert aus dem Stein zu befreien, verwandelt sich der Stein jedoch zurück in Belial... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tia Carrere (Prof. Sydney Fox) Christien Anholt (Nigel Bailey) Lindy Booth (Claudia) John Schneider (Dallas Carter) Nancy Anne Sakovich (Cate Hemphill) Joe Sheridan (Oswin) Bruce Myers (Theodoric) Originaltitel: Relic Hunter Regie: Paolo Barzman Drehbuch: David Wolkove Kamera: Bill Wong Musik: Donald Quan