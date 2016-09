ATV 2 00:00 bis 01:55 Actionfilm Death Train KRO, GB, USA 1993 Nach einem Roman von Alistair MacLean Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach der Auflösung der Sowjetunion ist der russische General Konstantin Benin fest entschlossen, die UdSSR mit Hilfe eines internationalen Komplotts in alter militärischer Stärke auferstehen zu lassen. Zu diesem Zweck lässt er in Deutschland zwei Atombomben bauen, welche durch eine Fernzündung zur Explosion gebracht werden sollen. Da Benin jedes Mittel recht ist, um seinen perfiden Plan in die Tat umzusetzen, lässt er einen Güterzug samt Geiseln durch ein Söldnerkommando kapern. Die UNO ist in Alarmbereitschaft und schickt ihren besten Spezialagenten Mike Graham, der mit Hilfe seiner Elitetruppe die Geiselnehmer außer Gefecht setzen soll. Die Zeit läuft und Graham muss schon bald feststellen, dass er es mit Gegnern zu tun hat, die mit allen Wassern gewaschen sind und sich nicht so leicht von ihrem Ziel abbringen lassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (Mike Graham) Patrick Stewart (Malcolm Philpot) Alexandra Paul (Sabrina Carver) Christopher Lee (General Konstantin Benin) Ted Levine (Alex Tierney) John Abineri (Dr. Karl Leitzig) Nic D'Avirro (Gennadi Rodenko) Originaltitel: Death Train Regie: David S. Jackson Drehbuch: David S. Jackson Kamera: Timothy Eaton Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 16