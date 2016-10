hr2 20:05 bis 23:00 Oper Richard Strauss: "Salome" Musikdrama in einem Aufzug Merken "Was ist es, das du haben möchtest, Salome?", fragt Herodes seine Tochter, weil sie endlich für ihn getanzt hat. Salome lächelt, die A-Klarinette trillert im dreifachen Pianissimo, und sie sagt ganz leise: "Den Kopf des Jochanaan", in einer Silberschüssel, "zu meiner eigenen Lust". Um ihn, der sie zurückwies, endlich doch zu küssen. Es ist der wohl maßlosteste und grauenerregendste Wunsch der Operngeschichte, den Richard Strauss da in Töne gesetzt hat. Und diese Töne sind: rauschhaft, obsessiv, ein fiebriger Sog in Richtung Abgrund. Es kommt selten vor, dass das hr-Sinfonieorchester eine Opernpartitur vor sich hat doch diese "Salome" ist Oper in ihrer konzentriertesten Form, so ganz ohne Nebenschauplätze, ohne Bühnenkonventionen, ohne jedes Seitenthema. So ausladend Strauss 1911 seinen "Rosenkavalier" anlegte, so kompakt und atemlos, ja radikal, hatte er wenige Jahre zuvor die "Salome" auf die Bühne gebracht. Salomes berühmter Schleiertanz gehört zwar zum sinfonischen Standardprogramm, die ganze Oper aber konzertant aufzuführen, ist ein besonderes musikalisches Ereignis. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Peter Bronder (Herodes), Michaela Schuster (Herodias), Emily Magee (Salome), Wolfgang Koch (Jochanaan), Benjamin Bruns (Narraboth), hr-Sinfonieorchester, Andrés Orozco-Estrada (Leitung)