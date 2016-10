Sky Bundesliga 23:30 bis 01:30 Fußball Fußball: Bundesliga VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05, 6. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken VfL-Trainer Dieter Hecking hat in Wolfsburg "Defizite zwischen Anspruch und Wirklichkeit" erkannt. Recht hat er. Vom Anspruch her wollen die "Wölfe" um die Champions-League-Plätze mitspielen. Die Wirklichkeit sieht jedoch so aus, dass der VfL mit fünf Zählern auf Platz 13 rumdümpelt und bei angeschlagenen und bis dato punktlosen Bremern mit 1:2 verliert. "Es war von der ersten bis zur 90. Minute keine Leistung", ärgerte sich Hecking und verspricht seinen Spielern vor dem Duell gegen Mainz: "Es wird ein paar deutliche Worte geben." Die Rheinhessen werden ihren Ansprüchen trotz der 2:3-Niederlage gegen Leverkusen mit sieben Punkten und Platz acht einigermaßen gerech In Google-Kalender eintragen Bildergalerie