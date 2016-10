Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC, 8. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Beim Auswärtsspiel gegen Tabellenführer Eintracht Braunschweig sorgte Fortuna Düsseldorf fast für eine Überraschung. "Die Mannschaft hatte sich nach der starken Leistung eigentlich einen Punktgewinn verdient", sagte Fortunen-Trainer Friedhelm Funkel über seine junge Elf. Letzten Endes unterlag Düsseldorf jedoch mit 1:2 beim Spitzenreiter. Für die nächste Partie ist wieder Besserung in Sicht. Denn: Zu Hause ist die Fortuna in der bisherigen Spielzeit noch ungeschlagen. Die Rheinländer empfangen am achten Spieltag den Karlsruher SC, der auswärts bisher nur einen Punkt geholt hat. Allerdings kommt der KSC dank 2:0-Heimerfolg gegen Aue mit breiter Brust nach Düsseldorf. Kommentar: Jürgen Schm In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

