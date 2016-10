Sky Bundesliga 02:00 bis 04:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Erzgebirge Aue - VfL Bochum, 8. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tabellarisch läuft der VfL Bochum der Aufstiegs-Musik noch hinterher. Neun Punkte aus sieben Spielen sorgen dafür, dass sich der VfL im Mittelfeld der zweiten Liga wiederfindet. Zuletzt gab es zu Hause ein 1:1 gegen den VfB Stuttgart, doch der wahre Grund für die Mittelmäßigkeit liegt auswärts begraben. "Wir müssen jedes Mal an unsere Grenzen gehen. Wehe, wir machen das nicht. Was dann passiert hat man beim 0:3 in Düsseldorf gesehen", sagt Bochum-Akteur Johannes Wurtz. Ein Pünktchen holte der VfL bisher in der Ferne. Gegen Erzgebirge Aue, die zuletzt 0:2 in Karlsruhe verloren, soll der Bochumer Auswärts-Knoten endlich platzen. Kommentar: Heiko Mallwitz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie