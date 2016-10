Sky Bundesliga 18:00 bis 20:00 Fußball Fußball: Bundesliga SC Freiburg - Eintracht Frankfurt, 6. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Christian Streich wollte sich über die Freiburger 1:3-Niedrlage in Dortmund nicht groß ärgern. "Wir haben gute 15 Minuten gespielt", sagte der SCF-Coach, "danach kamen wir gegen diese starken Dortmunder nicht mehr an, vor allem nicht gegen diese Offensive." Mit dem Vizemeister können es die Breisgauer normalerweise nicht aufnehmen, sie müssen ihre Punkte für den Klassenerhalt gegen andere Teams holen. Etwa zu Hause gegen die Eintracht. Die Frankfurter sind allerdings sehr gut in die Saison gestartet und verfügen auch über eine starke Offensive, wie das jüngste 3:3 gegen Hertha zeigte. "Wir sind zufrieden mit dem Punkt", kommentierte SGE-Trainer Niko Kovac das torreiche Due In Google-Kalender eintragen Bildergalerie