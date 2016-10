Sky Bundesliga 20:00 bis 22:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia M'gladbach, 6. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Für Markus Weinzierl entwickelt sich das Traineramt beim FC Schalke mittlerweile zu einem "Albtarum". Anders kann man fünf Niederlagen zu Saisonbeginn kaum bezeichnen. Dabei waren die Schalker wie schon gegen Köln auch in Hoffenheim mit 1:0 in Führung gegangen. Doch wieder ließen sie den Gegner zurückkommen. "Wir geben die Führung durch individuelle Fehler aus der Hand. Das darf uns nicht passieren", sagt Weinzierl. bei Christian Heidel genießt der Coach trotzdem noch Vertrauen. Der S04-Manager schießt stattdessen gegen die Spieler, bei denen er einen "gewissen Hang zur Überheblichkeit" ausgemacht hat. Den sollten sie sich schnell abgewöhnen. Moderation: Esther Sedlaczek In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Esther Sedlaczek