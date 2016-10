Sky Bundesliga 05:30 bis 07:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig, 8. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Sechs von sieben Spielen hat Eintracht Braunschweig gewonnen. Zuletzt siegte der Tabellenführer 2:1 gegen Düsseldorf. Und was sagt Torsten Lieberknecht dazu: "Besser Fußball spielen", sei das Motto für die nächsten Wochen, meint der Coach. Wo soll das noch hinführen? Eine Frage, die sich verstohlen auch mancher Heidenheimer stellt. Der Außenseiter ist nach dem 3:0 gegen Kaiserslautern nämlich auf Platz vier geklettert. Von hohen Zielen spricht Trainer Frank Schmidt trotzdem nicht, verrät aber das Erfolgsrezept des FCH: "Zum Glück spielen wir einfach. Das brauchst du in dieser 2. Liga." Und im Top-Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Kommentar: Thomas Wagner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

