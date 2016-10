Sky Bundesliga 03:30 bis 05:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga SV Sandhausen - Dynamo Dresden, 8. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit dem 1:1-Unentschieden bei Greuther Fürth sammelt der SV Sandhausen weiterhin fleißig Punkte im Abstiegskampf. Der SV-Ausgleichstreffer von Andrew Wooten in der dritten Minute der Nachspielzeit kam allerdings aus heiterem Himmel. "Damit hatte ich eigentlich nicht mehr gerechnet", gab Sandhausen-Präsident Jürgen Machmeier zu. Egal, was zählt ist der Punktgewinn. Ebenfalls mit einem Punkt musste sich Dynamo Dresden begnügen. Die Sachsen verspielten jedoch gegen die Würzburger Kickers zweimal eine Führung. "Wir haben uns leider nicht mit drei Punkten belohnt, die drin waren", meinte Dynamo-Kapitän Marco Hartmann. Kann Dresden in Sandhausen einen Dreier holen? Kommentar: Sven Schröt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie