Sky Bundesliga 01:30 bis 03:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern - Arminia Bielefeld, 8. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Mehr Kellerduell geht nicht: Nach Runde sieben war Bielefeld Letzter, einen Platz besser stand Lautern. Die "Roten Teufel" legten nach dem 3:0-Höhenflug gegen Dresden in Heidenheim wieder eine Bruchlandung hin: 0:3! "Es war sehr einfach, uns zu schlagen", gestand der enttäuschte Coach Tayfun Korkut und Verteidiger Stipe Vucur meinte: "Wir müssen als Mannschaft besser verteidigen." Und besser angreifen. Denn wen, wenn nicht das Schlusslicht, will der 17. bezwingen? Die Arminia führte gegen den damaligen Träger der "Roten Laterne" FCN 1:0, verlor aber 1:3. Schlimmer als das Ergebnis die Ursache: Nach Meinung von Kapitän Fabian Klos geben die DSC-Kicker nicht alles. Ko In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

