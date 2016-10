Sky Bundesliga 23:30 bis 01:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth, 8. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Nach turbulenten Tage inklusive Luhukay-Abschied versucht der VfB, mit Neutrainer Hannes Wolf nun ruhig in die Erfolgsspur zu finden. "Frische entwickeln und besser zusammenwachsen", sind Wolfs erste Ziele. Dem 35-Jährigen waren vor der Partie in Bochum nur 36 Stunden Zeit mit seiner neuen Elf geblieben. Das Ergebnis: ein ehrbares 1:1, der siebte Punkt aus der "Englischen Woche", die Aufstiegsplätze in Reichweite. Derweil wollte Fürth nach dem 2:1-Derby-Triumph gegen Nürnberg eigentlich "den Schritt vom Mittelmaß nach oben" gehen, so Coach Stefan Ruthenbeck. Geriet aber beim 1:1 gegen Sandhausen zu Hause eher ein wenig ins Straucheln. Kommentar: Markus Gaupp, Moderation: Esthe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie