Sky Bundesliga 12:30 bis 14:55 Fußball Live Fußball: 2. Bundesliga Hannover 96 - FC St. Pauli, 8. Spieltag

Hannover 96 ist zurück in der Spur. Nach dem 0:2 gegen Dresden und dem 3:3 in Bielefeld waren erste Zweifel an der Mannschaft und dem Wiederaufstieg aufgekommen. Doch mit zwei souveränen Zu-Null-Siegen brachten Daniel Stendel und sein Team alle Zweifler und Kritiker zum Schweigen. Der 96-Coach hatte leichte Justierungen an seiner Offensiv-Taktik vorgenommen, die schnell Wirkung zeigten. "Wir haben jetzt eine gute Abstimmung zwischen Abwehr und Angriff", erkannte auch Martin Kind nach dem 2:0 bei 1860 München. Der 96-Präsident freut sich jetzt auf einen weiteren entspannten Fußballnachmittag gegen St. Pauli: "Richtig Angst hat man nicht mehr." Kommentar: Sven Haist.