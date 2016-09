Sky Bundesliga 07:30 bis 09:30 Fußball Fußball: Bundesliga RB Leipzig - FC Augsburg, 6. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In der Tabelle ging es für Leipzig am letzten Spieltag einen Platz nach unten. Doch das störte Ralph Hasenhüttl überhaupt nicht. Der RB-Trainer war mit der Leistung beim 1:1 in Köln absolut zufrieden. "Wir haben als Auswärtssteam über weite Strecken das Spiel gemacht und sind wieder einen Schritt in unserer Entwicklung als Mannschaft gegangen", lobte der Österreicher. Der Aufsteiger ist damit auch nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen. Gegen den FCA sind die Bullen jetzt erstmals in dieser Saison in der Favoritenrolle. Die Augsburger feierten zuletzt ein 1:0 gegen Darmstadt und kletterten dank des zweiten Saisonsiegs auf Rang elf. Moderation: Michael Leopold, Kommentar: Jonas FRiedrich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold