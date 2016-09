RTL 21:15 bis 22:15 Show Die 10 unvorstellbarsten Situationen, in denen man nie landen möchte unvorstellbarsten Situationen, in denen man nie landen möchte / Las Vegas - Vater hält GoPro falsch herum / Dancing-Man Sean O'Brien / Nagelmagier in Polen D 2016 2016-09-21 02:35 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Themen u.a. sind: Las Vegas-Vater hält GoPro falsch herum: Jeder von uns kennt das: Im Urlaub möchte man das tollste Urlaubsvideo drehen. Blöd nur, wenn man nach Las Vegas fährt und die Kamera falsch herum auf den Selfie Stick schraubt - und anstatt das Gesehene, die ganze Zeit sich selber filmt. Dancing-Man Sean O'Brian: Der übergewichtige Sean O'Brian ist leidenschaftlicher Tänzer. Eines Abends fotografiert ihn jemand im Club, stellt das Bild ins Internet und verspottet Sean übelst. Doch dieser Schnappschuss geht nach hinten los! Nagelmagier in Polen: Es sollte ein ganz normaler Arbeitstag für die polnische TV-Moderatorin Marzena Rogalska werden. Wäre da bloß nicht dieser Nagelmagier als Gast gewesen, der ausgerechnet an ihr den neusten Zaubertrick ausprobieren wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sonja Zietlow Originaltitel: Die 10