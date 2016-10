KI.KA 12:00 bis 14:00 Trickserie 4 ½ Freunde Der Fall auf dem Pferdehof / Eine rätselhafte Hundedame / Verseuchte Erde / Erpressung im Schultheat E, D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Fall auf dem Pferdehof: In der Schule werden die Praktikumsplätze verlost. Kalle will die Verlosung manipulieren, um als Kalle & Co zur Polizei zu kommen. Doch da machen seine Freunde nicht mit. Kalles "Manipulation" geht schief: Er kommt allein auf einen Pferdehof und seine Freunde zur Polizei. Als auf dem Pferdehof ein Pokal geklaut wird, treffen Kalle und Co bei den Ermittlungen wieder aufeinander - doch zunächst arbeiten sie getrennt an diesem Fall. Eine rätselhafte Hundedame: Beim Casting für einen Hundekuchen-Werbespot trifft Dandy seine alte Freundin Madeleine wieder. Es ist für ihn ein Glück, als sein Konkurrent Flappy plötzlich spurlos verschwindet. Denn so bekommt Dandy die Hauptrolle neben seiner guten Freundin Madeleine. Während Dandy sich vor der Kamera ins Zeug legt, suchen die Freunde nach Flappy. Ist der Hund etwa wegen seines kostbaren Halsbandes entführt worden? Verseuchte Erde: Herr Schlüter und Frau Stratmann beteiligen sich mit ihren Klassen an einem Umweltwettbewerb. Und als Radieschen Frau Startmanns Computer reparieren darf, wird Fred sauer. Da Kalle von Schlüters Müllsammelaktion gelangweilt ist, testet er verschiedene Boden-Proben. Dabei entdeckt er tatsächlich verseuchte Erde. Hat Schlüter etwa die Erde von Frau Startmanns Schulgarten vergiftet, um den Wettbewerb zu gewinnen? Kalle & Co ermitteln. Erpressung im Schultheater: Der ehemalige Schüler Herr Pinter inszeniert gemeinsam mit Schülern und Lehrern sein eigenes Theaterstück. Da finden die 4 ½ Freunde ein Erpresserschreiben bei Herrn Pinter. Ist er der Erpresser, oder wird er erpresst? Als Herr Pinter dann auch noch Herrn Schlüter gegen seinen Schauspielfreund Titus austauscht, sind die Detektive alarmiert. Besonders Fred, der im Stück einen Kuss von Frau Startmann bekommen soll, will diesen Fall klären. Das Geheimnis der Wikingerinsel: Die Detektive machen mit Herrn Schlüter und dessen Familie eine Klassenfahrt auf eine Wikingerinsel. Dort geschehen seltsame Dinge - unter anderem finden sie ein Wikinger Amulett. Plötzlich verschwindet das Amulett über Nacht. Außerdem erscheint den Kindern ein umherwandernder Geist. Lindi, die Tochter von Schlüter, verbündet sich mit Steffi und versucht so, die 4 ½ Freunde zu spalten. Sie will beweisen, dass der Geist das Amulett geklaut hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Four and a Half Friends Regie: Juan Carlos Concha, Javier Galán Drehbuch: Cristina Broquetas, Daniel Gonzáles, Eduard Sola, Jon Groves, Carles Salas Musik: Toni M. Mir