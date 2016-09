Sky Bundesliga 05:00 bis 07:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg - 1. FC Union Berlin, 8. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der erste Dreier ist endlich eingefahren! Nach dem 3:1-Auswärtserfolg bei Arminia Bielefeld ist beim 1. FC Nürnberg zwar die mögliche Kehrtwende eingeleitet, dennoch weiterhin ordentlich Druck auf dem Kessel. "Ruhe? Nein, die wird hier so schnell nicht einkehren", meinte FCN-Coach Alois Schwartz nach dem Debüt-Sieg. Um den "Club" ansatzweise in sichere Gewässer zu führen, muss Schwartz im Heimspiel gegen Union Berlin am besten mit drei Punkten nachlegen. Die "Eisernen" sind allerdings nach dem 2:0-Erfolg gegen St. Pauli selbst in bestechender Form. Die Hauptstädter befinden sich derzeit auf Rang zwei der Tabelle und wollen ihren Lauf gegen Nürnberg weiterführen. Kommentar: In Google-Kalender eintragen Bildergalerie