1804 wurden Lewis und Clark von Präsident Thomas Jefferson beauftragt, eine Expedition in den weiten, unerforschten Westen Amerikas zu führen. Sie sollten eine der letzten großen, unberührten Regionen der Erde erschließen und einen schiffbaren Wasserweg zum Pazifik finden. Es war eine der kühnsten Expeditionen, die je unternommen wurde und damals vergleichbar mit einer Reise zum Mond. Vor allem der jungen Shoshone Indianerin Sacagawea war es zu verdanken, dass die 13.000 Kilometer lange Odyssee zum Pazifik und zurück ein Erfolg wurde, der den Lauf der Geschichte dramatisch ändern sollte. Originaltitel: Lewis & Clark: the Great Journey West