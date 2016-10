Niederlande 2 23:40 bis 01:25 Sonstiges Hasta la Vista! B 2011 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Komisch filmdrama. Deze innemende roadmovie draait om drie jonge gasten met een voorliefde voor wijn en vrouwen. Het eerste proeven ze met plezier, maar het tweede hebben ze nog nooit mogen smaken. Onder het mom van een wijntour reizen de drie naar Spanje om hun maagdelijkheid te verliezen. Niets zal hen tegenhouden. Zeker niet het feit dat de eerste blind is, de tweede ernstig ziek is en de derde volledig verlamd is. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Timmers (Brunette Jogger) Roos Van Vlaenderen (Blonde jogger) Robrecht Vanden Thoren (Philip) Karel Vingerhoets (Geert - Philip's Dad) Katelijne Verbeke (An - Philip's Mom) Gilles De Schrijver (Lars) Xandra Van Welden (Sommelière) Originaltitel: Hasta la Vista Regie: Geoffrey Enthoven Drehbuch: Pierre De Clercq, Asta Philpot, Mariano Vanhoof Musik: Meuris, Papermouth Altersempfehlung: ab 12