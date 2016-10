Niederlande 2 19:25 bis 19:55 Sonstiges Meldpunt! NL 2016 HDTV Merken De ouderenzorg loopt vast door een chronisch en stijgend gebrek aan capaciteit, personeel en geld. Verpleeghuizen kunnen de vraag niet aan. Nu al staan er 6.000 mensen op de wachtlijst, waardoor ze nu niet de zorg krijgen waar ze dringend behoefte aan hebben. Door het gebrek aan verpleeghuisplaatsen bezetten ouderen onnodig lang ziekenhuisbedden en krijgt de, toch al zwaarbelaste, wijkverpleging te maken met patiënten met steeds complexere aandoeningen. Meldpunt! loopt mee met de wijkverpleging, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis. We zien het verhaal van Bert de With die na een herseninfarct, grotendeels door familie, thuis wordt verzorgd. Echter gaat thuis slapen niet meer. In de wijde omtrek is in geen enkel verpleeghuis een slaapplek voor hem. In de studio een gesprek met o.a. Nienke Nieuwenhuizen, Verenso (de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) en Jan de Vries, directeur van Actiz (de organisatie van zorgondernemers). In Google-Kalender eintragen Moderation: Elles de Bruin Originaltitel: Meldpunt!