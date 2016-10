Niederlande 2 22:55 bis 23:50 Sonstiges 2Doc: De stress van de herder NL 2016 HDTV Merken Documentaire over een schitterende omgeving van de Drentse-Friese heide met meertjes en graslanden. We ontmoeten schaapherder Catrinus Homan. Vol passie laat hij zien welke werkzaamheden hij allemaal moet verrichten om de natuur en de kudde gezond te houden. De film laat je denken dat Homan een prachtig en rustig leven heeft, maar al snel wordt duidelijk dat stress de herder belaagt. Dit moeilijke proces komt in schril contrast te staan met het in eerste instantie jaloersmakende beroep van herder. De kijker zal onder de indruk raken en respect krijgen voor de herder, zijn dieren en de natuur. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: De stress van de herder

