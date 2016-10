RTL 9 00:25 bis 00:55 Sonstiges Fantasmes L'amour on line F 2006 Merken Raphaëlle cherche du travail et tombe un jour sur une petite annonce qui l'intrigue. Elle se rend à l'adresse indiquée et rencontre Maeva, qui a un look particulièrement sexy. Cette dernière confie le poste de standardiste à Raphaëlle, sans lui expliquer l'activité de sa société. Raphaëlle est perplexe, car elle remarque des choses bizarres et se demande où elle a mis les pieds ! Le lendemain elle comprend qu'il s'agit d'une start-up qui engage des couples pour faire l'amour devant des webcams, en fonction des fantasmes des internautes en ligne à ce moment-là. Raphaëlle croise également Eric, sur qui elle flashe littéralement... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fantasmes

