Der toughe Polizist James (Ice Cube) und sein chaotischer Kollege und Schwager in spe Ben (Kevin Hart) gehen auf eine neue Mission: Sie sollen in Miami gegen Drogenboss Antonio Pope (Benjamin Bratt) ermitteln. Doch der Einsatz gestaltet sich schwieriger als gedacht - vor allem wegen Bens zahlreicher Missgeschicke. Zuhause fiebert Angela (Tika Sumpter), James' Schwester und Bens künftige Braut, dem nahenden Hochzeitstag entgegen. Schaffen es die beiden rechtzeitig zurück nach Atlanta? - Die Hit-Comedy mit dem chaotischen Cop-Duo geht mit noch mehr Action und Gags in Miami in die nächste Runde.