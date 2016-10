Blue Movie 22:40 bis 00:55 Drama Der Sohn vom Boss USA 1978 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bobby Rose soll die Teppichfabrik seines Vaters übernehmen. Um das Gewerbe kennen zu lernen, beginnt Bobby im Unternehmen als Lastwagenfahrer. Als Sohn vom Boss muss er sich dabei mit den Vorbehalten der Arbeiter gegen seine privilegierte Position herumschlagen. Durch die Freundschaft zu seinem schwarzen Kollegen Charles gerät Bobby bald mit den Interessen seiner Familie in Konflikt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Asher Brauner (Bobby Rose) Rita Moreno (Esther Rose) Rudy Solari (Joseph Rose) Henry G. Sanders (Charles) James Darren (Buddy) Richie Havens (Albert) Piper Laurie (Elaine) Originaltitel: The Boss' Son Regie: Bobby Roth Drehbuch: Bobby Roth Kamera: Affonso Beato Musik: Richard Markowitz